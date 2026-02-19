Dino Viola si trova al centro di un caso che coinvolge soldi sporchi e una busta misteriosa. Durante una cena, un arbitro riceve da una mano sconosciuta una busta beige con dentro cento milioni di lire. La consegna avviene in modo discreto, lasciando molte domande senza risposta. La vicenda solleva dubbi su eventuali tentativi di corruzione o influenze illecite nel mondo del calcio. La scena si svolge in un locale notturno vicino allo stadio, attirando l’attenzione di testimoni e investigatori.

All'arbitro francese Michel Vautrot durante una cena viene consegnata da mani amiche una busta beige. Dentro ci sono cento milioni di lire. Sono soldi sporchi. Soldi che servono per indirizzare una partita. La partita è molto importante, è una semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni, la madre della Champions League. Si deve disputare il giorno dopo la cena all'Olimpico di Roma e i giallorossi sono chiamati all'impresa, perché all'andata hanno perso 2-0 contro gli scozzesi del Dundee United. Anzi no. Alt, fermi tutti. All'arbitro francese Michel Vautrot durante una cena non viene consegnata alcuna busta beige, né di nessun altro colore.

© Gazzetta.it - Dino Viola, i soldi sporchi e una busta misteriosa: il caso Vautrot

