Digi4Eco digitalizzare i dati marini | incentivi fino a 60mila euro a progetto

Digi4Eco ha aperto un bando per finanziare progetti che digitalizzano dati marini, a causa della mancanza di dati standardizzati nel settore. L’iniziativa mette a disposizione fino a 60.000 euro per ogni progetto, con un budget totale di 260.000 euro. L’obiettivo è coinvolgere enti e aziende che possiedono informazioni non ancora convertite in formato digitale. Questi dati sono fondamentali per migliorare il funzionamento del Digital Twin of the Ocean, la piattaforma europea dedicata all’osservazione degli oceani. La scadenza per presentare le domande è imminente.

Digi4Eeco ha lanciato un'opportunità di finanziamento con un budget complessivo di 260.000 euro, dedicata a soggetti esterni che detengono dati marini non digitalizzati o non standardizzati cruciali per migliorare il funzionamento del Digital Twin of the Ocean (DTO), la piattaforma digitale per l'osservazione e modellazione degli oceani europei. Il bando sostiene attività legate all'identificazione, digitalizzazione, controllo di qualità, standardizzazione e pubblicazione dei dataset, con contributi singoli fino a 60.000 euro. Tutti i progetti finanziati dovranno aderire ai principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) e agli standard internazionali, in particolare quelli di EMODnet Biology, per garantire interoperabilità e riutilizzo a lungo termine nel contesto dei dati marini europei.