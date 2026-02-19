Dietro l’obiettivo allo Spazio Arte Teatro dal 19 febbraio

Il 19 febbraio, allo Spazio Arte Teatro, prende il via una mostra dedicata a Lee Miller, la fotografa che ha trasformato il suo ruolo di modella in quello di artista. La rassegna mostra le sue immagini più significative, realizzate durante il suo percorso di crescita personale e professionale. Miller spesso si ritraeva in scenari di guerra o in ritratti intimi, usando la fotografia per raccontare la realtà senza filtri. L’esposizione invita i visitatori a scoprire come ha saputo cambiare il suo sguardo.

Lo spettacolo ripercorre, attraverso una drammaturgia intima e visiva, il passaggio di Lee Miller dall'essere oggetto dello sguardo maschile a soggetto consapevole, capace di usare l'immagine come strumento di verità e testimonianza. Il teatro diventa una camera oscura del ricordo, dove il passato prende forma attraverso la parola e la luce. Invita a fermarsi ed osservare, interrogarsi sul potere delle immagini, sulla memoria storica e sulla responsabilità dello sguardo.