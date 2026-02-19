Dietro il sipario di Verona | i portabandiera dell’Italia svelati

Il nome di due sportivi italiani ha fatto notizia ieri, quando sono stati annunciati come portabandiera per la cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La causa è la loro lunga carriera e i risultati ottenuti in ambito olimpico. La scelta è stata comunicata ufficialmente alla vigilia dell’evento, che si terrà domenica sera all’Arena di Verona. I due atleti rappresentano diverse discipline, ma condividono la passione per lo sport e il tricolore. La loro presenza sarà il momento clou della serata finale.

Svelati i due sportivi. Sarà una coppia simbolo dell'Italia Team a guidare il Tricolore nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma domenica sera all'Arena di Verona. I campioni olimpici Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera azzurri per l'atto conclusivo di questa rassegna a cinque cerchi, che chiude un'edizione destinata a entrare nella storia dello sport italiano. La biathleta friulana, protagonista di un'Olimpiade di altissimo livello, ha scritto una pagina storica: il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano, conquistato nell'inseguimento, e l'argento nella staffetta mista.