Diesel vs benzina un confronto impietoso | si è ribaltata la situazione

Il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, creando una svolta nel mercato dei carburanti. La causa principale è l’aumento delle tasse e il rialzo dei costi di produzione, che hanno spinto i prezzi verso l’alto. In alcune aree, il costo del diesel è diventato superiore di circa 10 centesimi al litro rispetto alla benzina. Questa differenza si nota già da diverse settimane e sembra destinata a restare, influenzando le scelte dei consumatori e le vendite dei distributori. La situazione si sta consolidando giorno dopo giorno.
Dopo il riallineamento delle tariffe entrato in vigore a gennaio, il costo della verde è rimasto costantemente più basso. Ha ancora senso oggi puntare sul gasolio? Il sorpasso è diventato realtà già da qualche settimana. E i prezzi praticati alla pompa ci dicono che non si tratta di un trend passeggero. A inizio gennaio le tariffe di benzina e diesel sono state adeguate per effetto della norma inserita nella legge di bilancio sul riallineamento delle accise. Il risultato è che da allora la verde costa 4,05 centesimi di euro per litro in meno, mentre il gasolio è aumentato dello stesso importo.
Salgono le quotazioni internazionali e non si arresta la risalita dei prezzi di benzina e dieselLe quotazioni del petrolio continuano a salire e i prezzi alla pompa aumentano di conseguenza.
Motore diesel vs motore a benzina: quali sono le vere differenze
