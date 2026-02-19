La Rocca di Umbertide ospita dieci mostre che mettono in mostra talenti emergenti e tecniche diverse. La scelta di dedicare un cartellone così ampio nasce dalla volontà di valorizzare l’arte locale e stimolare la curiosità dei visitatori. Ogni esposizione presenta opere uniche, realizzate con materiali vari e approcci innovativi. La rassegna si concentra anche su temi legati alla tradizione e all’innovazione artistica. Gli organizzatori puntano a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, invitando tutti a scoprire le ultime tendenze del settore.

"L’arte ospitata in un centro rinomato come quello della Rocca di Umbertide, ha il dovere di proporre una qualità superiore, di fare ricerca, di innovare". Parole con cui Annalisa Mierla, vicesindaco con delega alla Cultura, ha presentato il programma espositivo della Rocca – centro per l’Arte contemporanea per il 2026. Frutto di un eccellente lavoro di squadra (i critici Giorgio Bonomi e Pippo Cosenza, con il contributo importante di Ettore Spatoloni e Vittorio Dragoni), il cartellone prevede dieci mostre di talenti locali e nazionali alternando personali, antologiche, collettive e fotografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci mostre alla Rocca. Un cartellone dedicato a talenti, materie e arti

Performance, mostre, installazioni: a Perugia torna il festival dedicato alle arti uniteIl festival dedicato alle arti si svolge a Perugia perché la città vuole rilanciare il suo ruolo culturale.

“Arti al Convento Domenicano": con mostre ed elfi di Babbo NataleL’evento “Arti al Convento” invita adulti e bambini a immergersi in un’atmosfera natalizia ricca di mostre, artigianato e attività festive.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.