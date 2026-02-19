Dieci anni senza Umberto Eco Milano intitola allo scrittore una passeggiata davanti all’amato Castello Sforzesco

Milano – A dieci anni dalla morte di Umberto Eco a Milano, la “sua” Milano, nasce una passeggiata dedicata al celebre scrittore. Il tratto di passeggiata che gli è stato dedicato è quello che si trova proprio di fronte alla storica casa del celebre autore, che si affaccia sul Castello Sforzesco, una zona della città che lo scrittore amava e a cui era molto legato, tanto che i suoi funerali si sono tenuti proprio in un cortile del Castello. “Un luogo che lui amava” . Ora la casa dello scrittore è sede della Fondazione che porta il suo nome. Di tutti gli omaggi che Milano ha fatto ad un Umberto Eco "forse questo è il più piacevole - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

