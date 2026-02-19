Il proverbio napoletano “Dicette ’o pappice vicino a’ noce: damme ’o tiempo ca te spertose” nasce dall’osservazione della natura e riflette un atteggiamento di attesa prudente. La frase deriva dall’immagine di un uccellino che chiede tempo per maturare e capire quando agire. Questa espressione si utilizza spesso per invitare alla pazienza e alla riflessione prima di prendere decisioni importanti. La saggezza popolare di Napoli suggerisce di aspettare il momento giusto, come fa il pappice con il noce.

"> La pazienza ostinata nel cuore della saggezza napoletana. A Napoli i proverbi non sono semplici frasi. Sono strumenti. Servono a spiegare il mondo in poche parole, spesso con ironia, sempre con profondità. “Dicette ’o pappice vicino a’ noce: damme ’o tiempo ca te spertose” — tradotto: disse il verme alla noce: dammi tempo che ti perforo. È un modo di dire antico, usato ancora oggi, soprattutto quando qualcuno promette di ottenere qualcosa con costanza e pazienza. La genesi: la natura che diventa metafora. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “Dicette ’o pappice vicino a’ noce: damme ’o tiempo ca te spertose”: genesi e significato

