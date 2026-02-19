Diario di un pazzo | Francesco Meoni porta Gogol’ allo Spazio Rossellini

Francesco Meoni porta in scena lo spettacolo Diario di un pazzo, tratto dal racconto di Gogol’. L’evento si svolge all’interno dello Spazio Rossellini a Roma, sabato 21 febbraio 2026 alle 21. La rappresentazione riprende i temi dell’isolamento e della follia, con un’interpretazione intensa dell’attore. Il pubblico potrà assistere a una performance coinvolgente, che rivisita il classico letterario con un nuovo sguardo. L’appuntamento è uno dei primi eventi di una stagione teatrale dedicata alle grandi opere della letteratura russa.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Diario di un pazzo, adattamento del racconto di Nikolaj Gogol’. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini a Roma, sabato 21 febbraio 2026 alle ore 21.00. Perché: Un’indagine profonda sull’alienazione e la perdita di identità attraverso la potenza del monologo.+4 Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento di grande spessore psicologico e scenico. Sabato 21 febbraio 2026, lo Spazio Rossellini ospita Diario di un pazzo, una produzione che vede Francesco Meoni nel triplice ruolo di autore dell’adattamento, regista e interprete. Tratto dall’omonimo e celebre capolavoro di Nikolaj Gogol’, lo spettacolo si inserisce nella rassegna Spazio Solo, un progetto curatoriale che celebra il monologo come forma d’arte pura, capace di creare un legame intimo e senza filtri tra l’attore e il suo pubblico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

