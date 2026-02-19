Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il PSG, attribuendola a una differenza di livello evidente. L’ex calciatore ha sottolineato che la squadra italiana è stata superata con facilità, soprattutto nel gioco offensivo. Ha anche parlato di Allegri, affermando che gli allenatori non possono cambiare le sorti di una partita da soli. Inoltre, Di Canio ha fatto un paragone tra Fofana e Khedira, sottolineando come il centrocampista francese debba ancora dimostrare il suo valore nel calcio europeo.

"La nostra percezione italiana è che siamo fenomenali e poi prendiamo 6 gol dal PSV. Quest'anno si pensava che il Napoli potesse arrivare chissà dove in Champions e poi ha preso 6 gol da una squadra che ha fatto 3 punti col Napoli e poi ha fatto 5 punti nelle altre 7 partite giocate. L'Inter in finale con il PSG ha preso 5 gol, ma poteva prenderne 10 di gol. Umiliata dal PSG". L'ex calciatore Paolo Di Canio ha fatto un'ampia analisi del calcio italiano dagli studi di 'SkySport'. Ecco alcuni estratti interessanti. Su Malen della Roma: "Malen è un giocatore che mi piace. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Canio: “Inter umiliata dal PSG. Allegri? Gli allenatori non fanno miracoli. Fofana non è Khedira”

