Devin Haney sfida i migliori | Gervonta e Shakur Stevenson in mirino

Devin Haney ha annunciato di voler affrontare Gervonta Davis e Shakur Stevenson, motivato dalla voglia di dimostrare il suo valore contro i migliori. La decisione nasce dalla volontà di testare le proprie capacità e di salire di livello, puntando a sfide che potrebbero cambiare la sua carriera. Haney ha già pianificato incontri con avversari di alto calibro, scegliendo di concentrarsi su avversari che rappresentano la vera sfida. Ora aspetta solo di capire quando affronterà questi grandi nomi del pugilato.

Devin Haney si presenta con una prospettiva strategica chiara: un percorso di crescita che coinvolge una rosa di avversari potenziali già mappata dal team, pronta a confrontarsi in diverse categorie di peso. L'indicazione è che la carriera del campione non resta in attesa di una singola opportunità, ma procede verso set di incontri significativi, in grado di definire il profilo di un atleta con ambizioni internazionali. Nel novero indicato dal padre e dal team emergono nomi di grande richiamo: gervonta davis in cima alla lista, per potenza e attrattiva mediatica che possono accendere qualsiasi serata di boxe.