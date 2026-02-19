Deve scontare 5 mesi di reclusione sorpreso mentre abbandona rifiuti ingombranti

Un uomo di 48 anni è stato arrestato e condotto in carcere dopo essere stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti ingombranti nel quartiere della Valpolcevera. La polizia locale lo ha fermato durante un controllo e ha scoperto che doveva scontare cinque mesi di carcere per precedenti reati ambientali. L’indagine ha portato alla sua identificazione come uno dei responsabili di numerosi episodi di discarica abusiva nella zona. La sua cattura si inserisce in un’operazione più vasta contro l’inciviltà ambientale.

È stato arrestato e portato in carcere un uomo di 48 anni, rintracciato dalla polizia locale a seguito di un'indagine sul degrado urbano e l'abbandono illecito di rifiuti nel territorio della Valpolcevera. Gli agenti della locale, analizzando i filmati, sono riusciti a risalire all'identità del responsabile: l'uomo, di origini tunisine, è stato convocato negli uffici della sezione della Valpolcevera per la notifica dei reati previsti dal Testo Unico dell'Ambiente. Durante le procedure di identificazione e i successivi accertamenti presso la sede di via Ortiz, condotti con il Nucleo di polizia giudiziaria, è emersa una situazione ben più grave del previsto: a carico dell'uomo risultava infatti un ordine di carcerazione definitivo.