Il ministero degli Esteri israeliano ha criticato duramente il telecronista svizzero durante la gara di bob, accusandolo di aver fatto dichiarazioni politiche e provocatorie. L’uomo aveva approfittato di tutta la discesa per commentare le posizioni di Adam Edelman, atleti israeliano, riguardo alla guerra. La reazione ufficiale arriva dopo che il cronista ha espresso opinioni che hanno infiammato il pubblico presente. Israele chiede che venga chiesto scusa e sottolinea come il commento abbia superato i limiti consentiti durante l’evento sportivo.

Aveva utilizzato l’intera discesa del bob di Israele per denunciare le posizioni sulla guerra tenute da Adam Edelman, atleta israeliano. Con puntualità e rigore, aveva ricordato che il 34enne nato a Boston si definisce un “ sionista fino al midollo“ e poi ha citato uno a uno i suoi commenti sui social a sostegno del genocidio a Gaza. Adesso il telecronista Stefan Renna è stato accusato dai dirigenti olimpici israeliani. Gli stessi hanno infatti presentato ufficialmente un reclamo a RTS (Radio Télévision Suisse) – dove lavora Renna – e hanno chiesto un’indagine per stabilire se il telecronista debba continuare a lavorare ai Giochi invernali dopo aver criticato l’atleta israeliano di bob. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Deve chiederci scusa. Le sue dichiarazioni unilaterali, politiche e provocatorie”: Israele contro il telecronista svizzero della gara di bob

Gene Simmons chiede scusa per le sue dichiarazioni sulla morte di Ace FrehleyGene Simmons ha espresso scuse per le sue dichiarazioni sulla morte di Ace Frehley, ex collega e chitarrista dei Kiss scomparso lo scorso ottobre.

Francia contro Francesca Albanese: richiesta di dimissioni dopo le dichiarazioni su IsraeleLa Francia ha deciso di chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.