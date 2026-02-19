Detenuto simula malore per uscire dal carcere e al rientro aggredisce la scorta

Il 17 febbraio, nel carcere di Bari, un detenuto ha finto di stare male per uscire in ospedale, ma al suo ritorno ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria. L’uomo, che aveva inscenato un malore, ha approfittato del momento per cercare di scappare e, una volta rientrato, ha colpito gli agenti con calci e pugni. La scena si è svolta davanti a altri detenuti e personale di servizio, creando momenti di forte tensione all’interno della struttura. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le forze di sicurezza.

Protagonista un 50enne ristretto per gravi reati: accompagnato al Policlinico sotto scorta, ha tentato di divincolarsi una volta riaccompagnato in istituto. Il Cosp: "Possibile tentativo di fuga. Organico carente" Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un 50enne di nazionalità italiana detenuto per gravi reati, avrebbe lamentato un malore all'interno della casa circondariale. Dopo la visita da parte dei sanitari del carcere, è stato disposto l'accompagnamento d'urgenza sotto scorta al Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti. Una volta giunto in ospedale, tuttavia, i medici avrebbero escluso la presenza di reali problemi di salute, ritenendo quindi non necessario il ricovero e disponendo il rientro immediato del detenuto in carcere.