Derby 2021 | Calvarese ammette l’errore sul rigore Cuadrado Marotta rivendica un danno da 70 milioni per la Juventus

Nel derby del 2021, l’arbitro Calvarese ha ammesso di aver sbagliato sul rigore concesso a Cuadrado, causando polemiche tra tifosi e dirigenti. Marotta, dirigente della Juventus, ha dichiarato che l’errore ha causato un danno economico di circa 70 milioni di euro per la squadra. La decisione arbitrale ha diviso opinioni e riacceso il dibattito sugli arbitraggi in campionato. La questione rimane calda, con molte voci che chiedono maggiore trasparenza nelle valutazioni degli arbitri. La discussione non si ferma e continua a far discutere.
La Cicatrice del Derby: Calvarese Risponde a Marotta sul Rigore di Cuadrado e Riapre il Dibattito sull’Arbitraggio. Un episodio controverso del 2021 torna a galla nel calcio italiano. L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha sollevato la questione di un rigore contestato durante il derby d’Italia tra Juventus e Inter, costringendo l’ex arbitro Giampaolo Calvarese a rivivere un momento delicato della sua carriera e riaprendo un dibattito sull’impatto delle decisioni arbitrali sulle finanze dei club. La vicenda, emersa durante un’assemblea di Lega, ha acceso un confronto tra passato e presente, tra dirigenti e arbitri.🔗 Leggi su Ameve.eu
Quel contatto Cuadrado-Perisic e il rigore per la Juve nel 2021: ecco a cosa si riferisce MarottaMarotta ha ricordato il contatto tra Cuadrado e Perisic e il rigore assegnato alla Juventus nel 2021, per spiegare come quella decisione abbia contribuito alla qualificazione della squadra torinese in Champions League.
Alessandro Bastoni è tornato a parlare, nella conferenza stampa della vigilia di Bodo/Glimt-Inter, dell’episodio del secondo giallo per Kalulu nel derby d’Italia di San Siro di sabato scorso. Cosa ne pensate #CalVARese #Bastoni #InterJuventus facebook
Ricordate Ceccarini-Ronaldo, Orsato-Pjanic, Calvarese-Cuadrado e tutti gli Inter-Juventus con scasso del regolamento Beh, ieri un arbitro ha danneggiato la Juventus e come d'incanto è venuto giù il mondo Dopo che per decenni le sfide tra Juventus e Inter x.com