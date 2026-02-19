Dentro la macchina di influenza di Mosca Il leak che svela il ruolo di The Company
Un documento interno russo rivela come “The Company” abbia orchestrato una rete segreta per influenzare politica ed economia nel Sud del mondo. La fuga di notizie mostra che l’organizzazione utilizza campagne di propaganda, pressioni politiche e legami con aziende industriali per spingere i propri interessi. Questa rete, attiva da anni, mira a modificare gli assetti di potere nelle nazioni più vulnerabili. I dettagli emergono da un’indagine internazionale che mette in luce le modalità con cui Mosca agisce dietro le quinte. La scoperta apre nuove domande su chi controlla queste operazioni.
Un’inchiesta internazionale basata su documenti interni russi di un’organizzazione nota come “The Company” svela l’esistenza di una rete strutturata capace di intrecciare propaganda, pressione politica e interessi industriali per ridefinire gli equilibri nel Sud globale. Uno schema di interferenza che mira a ridurre la presenza occidentale e a costruire una nuova architettura delle alleanze favorevole a Mosca. Il laboratorio. Il nome dice poco ed è volutamente neutro, è il materiale raccolto e analizzato da Forbidden Stories che inquadra “The Company” come un attore operativo composto da circa 90 operatori tra politologi, consulenti mediatici e specialisti social, che avrebbe coordinato campagne di influenza in oltre 30 Paesi tra il 2023 e il 2024, con un budget di circa 7,3 milioni di dollari in soli dieci mesi. 🔗 Leggi su Formiche.net
