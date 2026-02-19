Dentro il bunker del narcos Sequestrato il tesoro del ' Gatto'

La polizia ha scoperto il nascondiglio del 'Gatto', un noto narcotrafficante, in una villa abbandonata. Due pitbull sorvegliavano l’ingresso, mentre gli agenti hanno trovato un bunker segreto usato come rifugio durante le operazioni di fuga. All’interno, gli investigatori hanno sequestrato un tesoro nascosto che comprendeva denaro e documenti compromettenti. La scena ricorda un film d’azione, con porte blindate e passaggi segreti. La scoperta potrebbe portare a nuovi sviluppi sull’attività del traffico di droga nella zona. La villa si trova in una zona isolata e difficile da raggiungere.

L'operazione della direzione investigativa antimafia di Roma nei confronti di Patrizio Forniti, arrestato a Casablanca dopo che era scappato per sfuggire all'arresto Due pitbull a guardia della villa ormai disabitata. Il bunker usato per la fuga come in una scena da film. Poi i Rolex e le ville. Una vita da narcos quella di Patrizio Forniti detto il ‘Gatto’, arrestato in Marocco dalla direzione investigativa antimafia. Un boss che per anni ha dominato la scena sulla Pontina, da Anzio ad Aprilia. E non solo. Oggi la Dia, coordinata dalla procura di Roma, gli ha sequestrato il suo ‘tesoro’.🔗 Leggi su Romatoday.it Diamanti e Rolex, sequestrato il tesoro del broker abusivoSequestrato un ingente patrimonio appartenente a un broker abusivo, costituito da oltre 4. Il tesoro dei narcos sbarca a Civitavecchia: sequestrati 138 kg di cocaina, valore da 15 milioni di euroNel porto di Civitavecchia, un'operazione congiunta tra Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha portato al sequestro di 138 kg di cocaina, con un valore stimato di 15 milioni di euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Aula Bunker del Maxiprocesso ricreata in VR per i 40 anni dalla prima udienza; Sicurezza. Pietro Grasso: Rischio deriva autoritaria. Diritti dei cittadini in pericolo; Centinaia di studenti nell'aula bunker per l'anniversario; I 40 anni del Maxiprocesso, Mattarella: Un momento decisivo nella storia della giustizia e del contrasto a Cosa nostra. Palermo, l’aula bunker dell’Ucciardone diventa navigabile in Realtà Virtuale per il 40esimo anniversario del MaxiprocessoIl progetto di Addiopizzo Travel permette di visitare virtualmente l'Aula Bunker e consultare gli atti processuali digitalizzati ... ilfattoquotidiano.it Centinaia di studenti nell'aula bunker per l'anniversarioCentinaia di studenti e insegnanti, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e rappresentanti dell'avvocatura stanno partecipando a Dentro il Maxiprocesso Memoria e tecnologia a 40 anni dall'ini ... ansa.it Ville con piscina, società, auto di lusso e un bunker nascosto dietro una botola in cucina. La Dia ha eseguito un sequestro da 10 milioni di euro nei confronti di Patrizio Forniti, narcotrafficante di Aprilia ritenuto il “capo dei capi” della provincia di Latina. Tra i be facebook