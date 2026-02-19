Alessandro Del Piero ha commentato la brutta sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, definendola “una delle peggiori figuracce” mai viste sul campo. La causa è stata una prestazione deludente della squadra di Spalletti, che ha lasciato i tifosi senza parole. L’ex capitano bianconero ha sottolineato che, nonostante le difficoltà europee, questa disfatta resta difficile da dimenticare. I tifosi si chiedono ora se la squadra riuscirà a rialzarsi dopo una partita così imbarazzante. La sfida successiva si avvicina, e i rumors sul cambio di allenatore aumentano.

Lui, Alessandro Del Piero, di delusioni europee ne ha vissuta qualcuna ma di figuracce come quella della Juventus sul campo del Galatasaray, probabilmente mai. Il tracollo 5-2 all'Ali Sami Yen ha lasciato sconcertato il mister Luciano Spalletti ("Abbiamo fatto non uno ma tre passi indietro"), con l'ex numero 10 bianconero che nel dopo-partita negli studi di Sky Sport sbotta. "Tutti gli aspetti che ha toccato Spalletti, delineando che è andato male tutto. Questo significa che se la Juventus non gioca al massimo, rischia così". "Rischia di commettere degli errori banali che poi ti puniscono, e venire punito e rischia di non avere quella presenza in campo, quella personalità che poi alla fine ti travolge perché gli altri giocano a calcio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Del Piero sotterra la Juve di Spalletti: "Non è il peggiore dei mali"

