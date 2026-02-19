Defibrillatore sottocutaneo non ferma lo sciatore a Padova via libera all?attività agonistica per i

Il 17enne con un defibrillatore sottocutaneo ha potuto partecipare alle competizioni di sci a Padova, dopo aver ottenuto l’autorizzazione. La decisione nasce dalla sua condizione di salute e dalla tecnologia impiantata, che garantisce sicurezza durante le gare. La sua presenza in campo dimostra come dispositivi avanzati possano consentire ai giovani atleti con problemi cardiaci di seguire le proprie passioni. La Federazione Italiana Sport Invernali ha dato il via libera, aprendo nuove opportunità per altri ragazzi in situazioni simili. La sua storia diventa esempio di innovazione e coraggio.

Una svolta per lo sport italiano: diciassettenne con defibrillatore autorizzato alle gare agonistiche. Padova ha compiuto un passo storico: un giovane sciatore veneziano affetto da sindrome di Brugada potrà continuare a gareggiare a livello agonistico grazie all’impianto di un defibrillatore sottocutaneo e alla luce di una valutazione medica approfondita. La decisione, la prima in Italia, apre nuove prospettive per atleti con patologie cardiache che necessitano di dispositivi salvavita, ridefinendo i confini della cardiologia sportiva. La sindrome di Brugada e il coraggio della prevenzione. La sindrome di Brugada è una rara malattia genetica che predispone all’arresto cardiaco aritmico, anche in assenza di anomalie strutturali del cuore.🔗 Leggi su Ameve.eu

