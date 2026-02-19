Tero Kaukomaa e Timo Vuorensola, i creatori di Iron Sky, hanno annunciato un nuovo progetto chiamato “Deep Red”. La loro idea si basa su una storia ambientata su Marte, dove l’Unione Sovietica cerca di stabilire una colonia. Il film si propone di mostrare un’epoca futuristica con scene di azione e effetti speciali sorprendenti. La produzione sta già prendendo forma, con attori e scenografie in fase di sviluppo. Il progetto punta a portare sul grande schermo un’avventura spaziale mai vista prima.

Tero Kaukomaa e Timo Vuorensola, rispettivamente il produttore e il regista di Iron Sky, sono ufficialmente al lavoro su “Deep Red”,un nuovo folle progetto fantascientifico che vede l’Unione Sovietica colonizzare Marte. Ricordiamo che Iron Sky e il suo sequel Iron Sky: The Coming Race raccontavano di una fiorente società nazista abitare sul lato oscuro del nostro Satellite. Deep Red invece va molto ma molto più lontano: a circa 228 milioni di Km. Infatti questo progetto, pensato come una trilogia, segue un avamposto cosmico dell’U occupare Marte. Questa la sinossi ufficiale: “Il loro isolamento ha permesso di realizzare ciò che la storia non avrebbe mai potuto: un sistema comunista veramente funzionale, reso possibile solo dalla completa separazione dall’umanità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Deep Red | Dai creatori di Iron Sky un folle progetto ambientato su Marte

MasterChef Italia, si alza il livello! Red Mystery Box agrodolce su Sky e NOWMasterChef Italia torna su Sky e NOW con una Mystery Box a base di pomodoro, sfida che richiede precisione e creatività.

Leggi anche: Film mr men little miss prodotto dai creatori di paddington ormai in arrivo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.