Decreto maltempo | più di un miliardo per i danni del ciclone Harry M5s | Provvedimento tampone

Il governo ha approvato un decreto da oltre un miliardo di euro per i danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna. La decisione arriva dopo le intense piogge e le alluvioni che hanno devastato diverse zone, lasciando intere strade sommerse e case allagate. La protezione civile attiverà risorse immediate per aiutare le comunità più colpite. Il provvedimento riguarda anche la gestione dell’emergenza causata dalla frana di Niscemi, in Sicilia, che ha isolato alcune località. La misura entrerà in vigore dal 18 gennaio.

Il Consiglio dei ministri dà il via al decreto-legge e alle delibere di protezione civile per fronteggiare l'emergenza provocata dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna, a partire dal 18 gennaio 2026 e la frana di Niscemi, in Sicilia. Totale: oltre 700 milioni di euro mobilitati attraverso il decreto e 400 milioni stanziati con la deliberazione di protezione civile (che si aggiungono ai 100 milioni deliberati il 29 gennaio scorso). "Dall'inizio dell'emergenza sono state messe a disposizione risorse per oltre 1,2 miliardi di euro " sintetizza il Consiglio dei ministri in una nota diffusa a tarda ora. Ciclone Harry, danni per mezzo miliardo in SiciliaDopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, si stanno valutando con attenzione i danni causati dall'evento atmosferico. Maltempo, sopralluogo di Occhiuto a Siderno per valutare i danni del ciclone HarryQuesta mattina, il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha effettuato un sopralluogo a Siderno per valutare i danni causati dal ciclone Harry. Via libera al decreto bollette. Meloni: Aiuti da oltre 5 miliardi. Orsini: Segnale importante; Maltempo, in Consiglio dei Ministri il decreto sui ristori; Cdm, ok ad autonomia, decreto energia e aiuti per il maltempo; Il decreto maltempo anticipa l'arrivo in Calabria di Ciciliano. Il decreto maltempo anticipa l'arrivo in Calabria di CicilianoVenerdì 20 febbraio è atteso in Calabria il capo del Dipartimento della Protezione Civile, per un sopralluogo nelle aree più danneggiate ... Decreti bollette, maltempo e frana a Niscemi: via libera del Cdm, l'annuncio di Giorgia MeloniBollette, maltempo e la frana a Niscemi, giornata intensa quella di oggi, mercoledì 18 gennaio, per il Consiglio dei Ministri che ha dato approvato diversi decreti. L'annuncio di Giorgia Meloni. Nella ... Un breve riassunto delle misure su energia, maltempo al sud e autonomia a valle del Consiglio dei ministri di oggi: - Approvazione del decreto legge energia con misure per tagliare le bollette, in particolare a carico delle imprese e delle famiglie fragili.