Decreto maltempo Minasi ringrazia il governo e invita a ripartire più forti di prima

La senatrice Tilde Minasi della Lega attribuisce al governo la pronta risposta dopo il maltempo che ha devastato Calabria, Sicilia e Sardegna, causando danni a case e infrastrutture. Minasi sottolinea l’impegno dello Stato con oltre un miliardo di euro in aiuti immediati e misure di sostegno per le comunità colpite. La politica invita a ripartire più forti di prima, sottolineando l’importanza di intervenire rapidamente per ricostruire e rafforzare le zone colpite dalla calamità naturale. La sua voce si unisce alle richieste di azioni concrete per la ripresa.

La senatrice reggina della Lega commenta così l'importante stanziamento deciso dal Cdm per aiutare Calabria, Sicilia e Sardegna dopo i danni di milioni di euro causati nei giorni scorsi "Desidero ringraziare il governo per la tempestività con cui è intervenuto sul maltempo al Sud, è ancora una volta un segno importantissimo dell'attenzione verso i nostri territori, devastati dai cicloni di questi ultimi giorni. Adesso potremo pian piano ripartire, più forti di prima. Dopo i primi 100 milioni di euro – continua la senatrice – destinati nell'immediatezza degli eventi catastrofici che hanno colpito le tre regioni, arriva in tempi record un altro finanziamento, di oltre un miliardo di euro.