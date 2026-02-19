Decreto Bollette su l’Irap alle imprese L’ad di Edison Monti | così stop investimenti

Il decreto Bollette ha aumentato di due punti l’Irap per le imprese, causando preoccupazione tra gli imprenditori. L’amministratore delegato di Edison, Monti, ha spiegato che questa misura potrebbe bloccare nuovi investimenti e progetti di sviluppo. Mentre il governo propone un bonus per le famiglie, le aziende temono ripercussioni sulla crescita. La decisione fiscale ha sollevato reazioni contrastanti tra chi vede un aiuto diretto alle famiglie e chi invece teme ricadute negative sull’economia locale. La questione rimane al centro del dibattito politico.

Il consiglio dei ministri di ieri ha finalmente dato il via libera all’attesissimo decreto sull’energia, che nelle intenzioni dovrebbe portare ad un abbassamento dei costi dell’energia per famiglie e imprese. Il decreto ora sarà pubblicato e poi trasmesso alle Camere per la conversione in legge. L’aiuto per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate, in numero di circa 2,7 milioni, sale a 115 euro, superiore ai valori contenuti nelle bozze circolate. Tra la sorpresa generale, è spuntato nel decreto un aumento dell’aliquota Irap per le aziende del comparto energetico, dal 3,9% al 5,9%. La misura dovrebbe fruttare circa 900 milioni in due anni, che saranno utilizzati per abbassare gli oneri di sistema nella bolletta delle piccole e medie imprese. 🔗 Leggi su Laverita.info

Decreto bollette, spunta aumento dell’Irap sulle imprese energetiche. Sale a 115 euro il contributo straordinario per chi ha Isee bassoIl governo ha deciso di aumentare l’Irap sulle aziende energetiche, causando preoccupazioni tra gli operatori del settore.

Decreto bollette, spunta l’aumento Irap di 2 punti percentuali per chi produce energia e gasIl governo ha deciso di aumentare di 2 punti percentuali l’Irap per le aziende che producono energia e gas, per finanziare un taglio degli oneri in bolletta destinato alle piccole e medie imprese.

