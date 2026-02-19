Decima Ego Women Run La storica marcia solidale si tinge di primavera

La Decima Ego Women Run si svolge nel parco fluviale, dove le donne corrono e camminano insieme per sostenersi. La marcia solidale, arrivata alla sua decima edizione, coinvolge centinaia di partecipanti ogni anno. Quest’anno, l’evento si arricchisce di iniziative e momenti di convivialità, attirando anche famiglie e bambini. Le iscrizioni sono aperte e molte donne si preparano a vivere un momento di sport e solidarietà. La giornata si conclude con una grande festa all’aperto, tra musica e sorrisi.

Dieci anni di Ego Women Run. Dieci anni della marcia solidale femminile sul parco fluviale dove si corre, si cammina ma soprattutto ci si vuole bene. L'appuntamento è per domenica 22 marzo, raduno alle 8.30, partenza alle 9 con una grande novità: non sarà più il rosa a "tingere" l'evento, ma il giallo a cui saranno dedicati la speciale maglietta e l'immancabile allegra coreografia. "Quasi non riesco a credere che siamo al varo della decima Ego Women Run, partita tanto tempo fa da un'idea mia e di Chiara Talini – così Marina Malfatti, responsabile comunicazione & marketing Ego –. Eppure siamo qua, grazie a voi, ai partner che ci hanno sempre accompagnato e a quelli che si sono aggiunti".