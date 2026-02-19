Debiti fiscali | Milleproroghe chiude la porta alla rottamazione

Il decreto Milleproroghe ha deciso di non includere la cosiddetta rottamazione quater, provocando delusione tra i contribuenti. La scelta lascia in sospeso migliaia di cittadini che speravano di risolvere i propri debiti fiscali con un'ultima sanatoria. La mancanza di questa misura rischia di aumentare le difficoltà economiche di molti e di aggravare la situazione delle finanze pubbliche, già in bilico. La decisione finale riceve critiche da più parti e solleva dubbi sulle strategie future del governo.

Milleproroghe: Via Libera Senza Rottamazione Quater, Delusione per Contribuenti e Preoccupazioni per le Finanze Pubbliche. Il provvedimento Milleproroghe ha ricevuto l’approvazione delle commissioni parlamentari, ma la rinuncia alla riapertura della cosiddetta “rottamazione quater” ha generato un’immediata ondata di critiche. La decisione, presa il 19 febbraio 2026, lascia migliaia di contribuenti senza una nuova opportunità per regolarizzare i propri debiti con il fisco, sollevando dubbi sulla strategia del governo in materia di politica economica e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu Rottamazione Quinquies: nuova opportunità per regolarizzare i debiti fiscali fino al 2023La Rottamazione Quinquies rappresenta un’occasione per i contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali accumulati dal 2000 al 2023. Rottamazione delle cartelle fiscali. Giorgetti coinvolge anche i ComuniIl governo italiano continua a promuovere la rottamazione delle cartelle fiscali, ampliando l’iniziativa anche ai Comuni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milleproroghe: il calendario dei lavori e gli emendamenti all'esame della Camera; Fisco, l’insidia del Milleproroghe: il salvagente a metà che rischia di affondare migliaia di imprese; Rottamazione quinquies, quater e ravvedimento speciale, al voto gli emendamenti al Milleproroghe 2026. Milleproroghe, correttivi fiscali alla Manovra 2026: cambia l’IVA sulle permuteNel passaggio parlamentare del decreto Milleproroghe potrebbero arrivare i primi correttivi fiscali alla Manovra 2026. Ad anticiparlo è il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che ha annunciato ... pmi.it Acquisto attività buon giorno chiedo cortesemente un vostro parere: un cliente in contabilità semplificata deve acquistare azienda commerciale, il venditore è oberato da debiti fiscali ,erariali e inps. Abbiamo i carichi pendenti e ha chiesto rottamazione quinque facebook