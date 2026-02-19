De Sciglio rifiuta il trasferimento | la motivazione sorprende tutti

Mattia De Sciglio ha deciso di rifiutare il trasferimento allo Hradec Králové, sorprendendo molti. La trattativa era in fase avanzata, con il giocatore che aveva già iniziato a prepararsi per il trasferimento. Tuttavia, ha cambiato idea all'ultimo minuto, motivando la sua scelta con una questione personale legata alla famiglia. La decisione ha interrotto un accordo che sembrava quasi concluso, lasciando i dirigenti inaspettati. Ora, il suo futuro resta incerto, mentre le squadre cercano nuove soluzioni per la rosa.

Il trasferimento di Mattia De Sciglio allo Hradec Králové sembrava prossimo a chiudersi dopo un percorso di valutazione completato, ma l'operazione non è andata a buon fine nel finale di trattativa. Nonostante le visite mediche superate, la firma non è arrivata e la situazione è stata ufficialmente rivista dal club, che ha ritenuto non opportuno procedere nell'immediato. Il responsabile dell'area sportiva ha spiegato che la scelta è stata guidata dalla valutazione dell'immediata utilità dell'innesto, nonché dalla necessità di tutelare gli equilibri della rosa. La decisione non è legata a elementi estranei al controllo clinico né a dinamiche di mercato esterne, ma esclusivamente al giudizio sull'apporto prospettico dell'operazione.

