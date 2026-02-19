Daniele De Rossi lascia il ruolo di allenatore del Genoa, deciso a cambiare radicalmente il modulo di gioco. La causa è la volontà di puntare su un atteggiamento più aggressivo e offensivo, con un modulo diverso dal tradizionale 3-5-2. La squadra si allena già con nuove strategie, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo e creare più occasioni da gol. La scelta di De Rossi ha già suscitato reazioni tra i giocatori, pronti a adattarsi a questa svolta tattica. La prossima partita potrebbe essere il primo banco di prova.

Il Genoa si prepara a una trasformazione significativa della propria idea di gioco, orientata a una propensione offensiva più marcata per la parte centrale della stagione. Le indicazioni indicano un passaggio dal classico 3-5-2 a configurazioni più aggressive, tra cui 3-4-2-1 o 3-4-1-2, con l’obiettivo di elevare il baricentro e aumentare la dinamicità offensiva. In panchina, Daniele De Rossi guida la squadra e guarda con attenzione ai movimenti di un nuovo rinforzo sudamericano, Amorim, che apporta qualità e vocazione alle verticalizzazioni. La trasformazione prevede un assetto in cui la linea mediana ha un ruolo decisivo, con la mezzala pronto a supportare l’azione offensiva e a offrire scelta tra filtranti e accelerazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Rossi rivoluziona il Genoa: abbandona il 3-5-2 per un modulo

De Rossi accende il Grifone: modulo giusto, fiducia ritrovata e marcia da alta classificaL’ex Roma Daniele De Rossi ha portato nuova energia al Genoa, rivitalizzando il gruppo con un cambio tattico e un forte stato d’animo.

De Rossi dopo Genoa Bologna: «Ecco come sarà il Genoa con Baldanzi. DeRossismo? Ecco cosa rispondo»Dopo la vittoria contro il Bologna, l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha commentato l’impatto di Baldanzi sulla squadra e ha risposto alle domande sulla sua filosofia di allenamento, definita “deRossismo”.

UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.