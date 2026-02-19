De Jong ha dichiarato che i portieri del calcio femminile non sono meno capaci rispetto a quelli maschili. La causa di questa convinzione nasce dalle differenze di allenamento e esposizione mediatica tra i due settori. Secondo il giocatore, molte giovani atlete dimostrano grandi abilità, ma spesso non ricevono le stesse opportunità di crescita. In un'intervista, ha sottolineato come il talento femminile meriti maggiore attenzione e riconoscimento. La sua posizione mira a cambiare la percezione che si ha dei portieri nel calcio femminile.

De Jong: «Non è vero che i portieri del calcio femminile sono scarsi. Vi spiego.». Le parole del portiere della Juventus Women. Danielle De Jong, portiere della Juventus Women, è stata intervistata in esclusiva da .com. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In Italia ci sono molti pregiudizi nei confronti dei portieri del calcio femminile. Si dice siano scarsi « Credo dipenda dal modo in cui ti alleni. Non è giusto dire che il livello sia basso. Penso che abbiamo molte ragazze di talento. Come ho detto è il modo in cui ti alleni che fa la differenza. È il modo in cui vuoi allenarti, il modo in cui vuoi lavorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Jong: «Non è vero che i portieri del calcio femminile sono scarsi. Vi spiego…»

Leggi anche: Sabatini lancia la Juve: «È in lotta per lo scudetto e vi spiego perché. Ci sono dei segnali che…»

Zenga: «I portieri italiani sono forti. Dietro Donnarumma siamo in buone mani. Vicario all’Inter? Vi dico la mia»Walter Zenga ha commentato la qualità dei portieri italiani, sottolineando che, dopo Donnarumma, la nazionale può contare su altri talenti affidabili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.