“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, in live scoppia lo scoop e lascia tutti senza parole. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Protagonista dell’evento è stato un calciatore che ha sicuramente dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del calcio moderno. (ANSA) TvPlay.it A sorpresa il centrocampista belga è arrivato al Napoli in estate, impattando subito in maniera positiva col campionato italiano. Nonostante questo ha attirato le polemiche di molti anche perché quando si scomoda un nome così importante è evidente che può fare sempre rumore. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Samardzic, Sulemana o Pasalic: chi gioca nell'Atalanta al posto dell'infortunato De Ketelaere?; Infortuni Napoli: novità su Spinazzola, McTominay, Anguissa e De Bruyne; De Bruyne ha sentito la mia pressione, scoop in live: sarà vero?; Ordine: Avete sentito Marotta? Ha detto che il Napoli ha rubacchiato Scudetto!.

De Bruyne? Dubito che lo rivedremo. Napoli, nuovo allarme per la previsione choc del fedelissimo di ConteTiberio Ancora, ex personal trainer degli azzurri, gela il sangue dei tifosi napoletani a proposito del ritorno di Kevin de Bruyne: la previsione è choc. sport.virgilio.it

Gazzetta – Che fine ha fatto De Bruyne? Dall’infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli…Chi l’ha visto? Nessuna traccia di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è fuori dalla gara d’andata contro l’Inter, dal 25 ottobre scorso, da quando ha calciato il rigore del vantaggio al 33?, les ... ilnapolionline.com

Frank Anguissa è fermo dallo scorso 9 novembre, mentre Kevin De Bruyne è out dal 25 ottobre Chi sta mancando di più nel centrocampo del Napoli - facebook.com facebook