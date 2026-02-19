Domani si giocano le semifinali di hockey su ghiaccio, dopo che i dazi commerciali e le restrizioni alle stecche hanno influenzato le squadre. La tensione tra i paesi coinvolti si riflette anche in questa competizione, che richiama ricordi delle sfide storiche tra Stati Uniti e Urss. Le squadre si preparano a dare il massimo, sapendo che il risultato potrebbe decidere chi conquisterà l’oro olimpico. Le partite si svolgeranno in un’atmosfera carica di aspettative e passione. Il primo tiro è previsto alle ore 18.00.

AGI - L'oro olimpico nell 'hockey su ghiaccio è da sempre un trofeo che va oltre lo sport, fin dai tempi delle epiche sfide tra Usa e U che scrissero pagine entrate nella storia della Guerra Fredda, come la finale di Lake Placid 1980. Domani sul ghiaccio della nuovissima 'Arena Santagiulia' a Milano andranno di scena le due semifinali del torneo maschile di Milano Cortina che ha segnato il ritorno delle stelle della mitica NHL, la National Hockey League, la lega professionistica nordamericana. E in caso di approdo in finale degli Stati Uniti potrebbe arrivare in Italia il presidente americano, Donald Trump, per un blitz per l'ultimo atto dell'hockey e la cerimonia finale Verona. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dazi e stecche, domani le semifinali di hockey

Dazi e stecche, domani la semifinale di hockey Usa-CanadaGli Stati Uniti e il Canada si sfidano domani nella semifinale di hockey su ghiaccio, un match che ha radici profonde nella rivalità tra i due paesi.

Hockey pista: definiti gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia. Trissino e Viareggio in corsaQuesta mattina sono stati ufficializzati gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia di hockey su pista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.