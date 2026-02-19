Dargen D’Amico in vista di Sanremo 2026 | Le canzoni in Italia sembrano già prodotte dall’IA

Dargen D’Amico ha commentato che le canzoni italiane sembrano già create dall'IA, creando sconcerto tra gli appassionati. La sua osservazione arriva poco prima della sua partecipazione a Sanremo 2026, dove tornerà in gara. Il cantante ha spiegato che molte melodie attuali sembrano prive di autenticità, come se fossero generate da algoritmi. D’Amico ha anche condiviso di aver notato come la musica in Italia si stia uniformando, con poche innovazioni reali. La sua opinione ha acceso discussioni sui cambiamenti nel panorama musicale.

Ecco cosa ha raccontato Dargen D’Amico a pochi giorni dal suo ritorno in gara al Festival di Sanremo. Dargen D’Amico torna per la terza volta in gara al Festival di Sanremo e a pochi giorni dall’inizio della kermesse, l’artista milanese ha incontrato la stampa per raccontare il brano Ai ai: «A ottobre c’è stata una discussione parlamentare sull’uso dell’intelligenza artificiale, il brano è diventato attuale dopo che l’ho presentato. La vita è un intreccio tra tragedia e commedia, quando vai a Sanremo devi essere coerente con il tuo modo di vedere le cose. Ho l’abitudine di tentare di fotografare dei momenti attraverso la scrittura, quando parlo di futuro avanzo la possibilità che non sia più possibile distinguere tra immaginazione e realtà, è un pensiero che fa parte del mio cinismo» Questo il suo parere sull’intelligenza artificiale, con una frecciatina all’industria discografica: «Credo che l’IA potrebbe aiutarci quando la usiamo per questioni di vita o di morte, per ora ne farei a meno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Dargen D’Amico in vista di Sanremo 2026: «Le canzoni in Italia sembrano già prodotte dall’IA» Canzoni Sanremo 2026, “Ai ai” di Dargen D’AmicoDargen D’Amico torna a Sanremo con il brano “Ai ai”. Dargen D’Amico, in vista di Sanremo esce col brano “Pianti Grassi”Dargen D’Amico, tra i partecipanti alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, presenta il nuovo brano “Pianti Grassi”, in uscita venerdì 16 gennaio e disponibile in presave. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ai ai di Dargen D’Amico – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Testi canzoni Sanremo 2026, l'IA secondo Dargen D'Amico in AI AI; Dove si balla, dove si pensa: Dargen D’Amico a Sanremo 2026 con AI AI; Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Il preascolto della canzone e il significato del testo. Dargen D’Amico a Sanremo 2026 con 'AI AI': il significato del testo tra ironia e veritàDargen D’Amico a Sanremo 2026 con AI AI: il significato del testo della canzone tra ironia, social e il suo stile unico. notizie.it Dargen D'Amico con AI AI a Sanremo 2026. Analisi del testo e pagellaResta aggiornato su tutti gli eventi della tua città, iscriviti gratis alla newsletter ... mentelocale.it l’AI può vincere SANREMO Episodio 4: DARGEN D’AMICO #sanremo2026 #sanremo #ai #dargendamico Potrebbe essere cosi facebook Dargen D’Amico che pubblica sui social lo spartito dell’intro della sua canzone e - a meno che non si tratti di uno scherzo (me lo aspetto) o di AI (dato il contesto) - qualcuno nei commenti gli ricorda che forse non sarebbe il caso… #Sanremo2026 x.com