Banca Mediolanum ha organizzato l’evento ‘Dai forma al tuo Futuro’ al Santa Maria della Scala, dove si è discusso della crescita della longevità e delle sue conseguenze demografiche. La causa di questa sfida risiede nel progressivo aumento dell’aspettativa di vita, che spinge cittadini e esperti a riflettere su come pianificare meglio il proprio domani. Durante l’incontro, sono stati analizzati i rischi e le opportunità legati a una popolazione che invecchia sempre di più. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti desiderosi di trovare soluzioni concrete.

Longevità e demografia: una sfida da affrontare con consapevolezza e pianificazione. È questo il tema dell’incontro ‘Dai forma al tuo Futuro’, organizzato da Banca Mediolanum al Santa Maria della Scala, dove esperti e cittadini si sono confrontati sulle implicazioni della longevità crescente. "Dal 1948 viviamo mediamente 20 anni in più e l’impulso che l’intelligenza artificiale darà alla diagnostica precoce e alle cure mediche allargherà questa forbice – ha spiegato Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum –. Questi anni di vita in più non ci vengono regalati alla nascita, ma a fine corsa, quella fase della vita in cui le persone sono normalmente più fragili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dare forma al futuro con Mediolanum. Sfida fra longevità e demografia

Leggi anche: Dare forma al domani. Rivoluzione in azienda tra sfide globali, incentivi e opportunità

Abi, Rottigni: demografia sfida strutturale, richiede approccio integratoLa demografia in Italia resta una sfida enorme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.