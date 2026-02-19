Dante in Lunigiana Firmò la storica | Pace di Castelnuovo

Dante ha visitato la Lunigiana durante il suo esilio, e la sua presenza si conferma con la firma della storica pace di Castelnuovo. Lì, il poeta scrisse un documento che segnò un momento importante per il territorio. La firma, ancora visibile, testimonia il passaggio di Dante e il suo legame con questa zona. La regione conserva oggi il ricordo di quell’evento, che rimane un punto di riferimento storico e culturale. La firma di Dante continua a essere un simbolo di questa terra.

Che il sommo poeta, durante il suo esilio, sia stato presente e abbia davvero calpestato la 'Terra della Luna e dei castelli', oggi, è dato certo. Ad attestare infatti con esattezza il passaggio, ma soprattutto il soggiorno di Dante in Lunigiana, la storica regione tra Liguria e Toscana, è la cosiddetta ' Pax Dantis ', ovvero 'la Pace di Castelnuovo'. Si tratta di un documento risalente al 1306 sul quale si trova, vergata con il calamo, a 'chiare lettere', proprio la firma dell'autore della Divina Commedia che, in qualità di procuratore dei marchesi Malaspina di Fosdinovo, stipula la pace con il vescovo di Luni, Antonio da Camilla.