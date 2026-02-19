Danilo Restivo e il femminicidio di Jong Oki Shin perché per Gildo Claps potrebbe essere il killer

Danilo Restivo è sospettato di aver ucciso Jong Oki Shin, un fatto che potrebbe riaprire il caso di Gildo Claps. Restivo, già condannato per altri omicidi, viene indicato come possibile autore del femminicidio di Shin, avvenuto alcuni anni fa. La polizia sta riesaminando le prove e le testimonianze raccolte, mentre il motivo dell’eventuale coinvolgimento di Restivo rimane ancora poco chiaro. La famiglia di Claps aspetta risposte e si chiede se questa nuova pista possa portare alla verità.

Dopo Elisa Claps, prima di Heather Barnett. In mezzo c'è Jong-Ok Shin, nota a tutti come "Oki": per quest'ultimo omicidio è stato arrestato Omar Benguit, ma le prove a suo carico sarebbero inesistenti. Per questo motivo un'inchiesta della BBC potrebbe riaprire il caso e far puntare nuovamente i riflettori su Danilo Restivo, in carcere per i primi due casi. Il fratello di Elisa, Gildo Claps, ha sempre avuto pochi dubbi e in collegamento con Chi L'Ha Visto ricorda che a far incarcerare Benguit era stata la testimonianza di una donna che in seguito ritrattò e disse di essere stata costretta a fare quel nome per le pressioni ricevute dalla polizia del Dorset.