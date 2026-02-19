Danilo Restivo e dubbi del fratello di Elisa Claps sull' omicidio Shin

Danilo Restivo, condannato per l’omicidio di Elisa Claps e Heather Barnett, è al centro di nuove discussioni. Il numero 12 appare spesso nelle indagini che coinvolgono il suo nome, alimentando sospetti tra gli inquirenti. Il fratello di Elisa Claps esprime dubbi sulla versione ufficiale, chiedendosi perché Restivo sia stato collegato a due omicidi così diversi tra loro. Gli investigatori continuano a cercare risposte, concentrandosi su dettagli che potrebbero svelare la verità dietro le morti di Elisa e Heather. La vicenda resta aperta e ancora da chiarire.

C’è un numero, il 12, che ricorre nelle inchieste per omicidio legate al nome di Danilo Restivo, l’uomo condannato per l’omicidio di Elisa Claps a Potenza e di Heather Barnett a Bournemouth. Da quest’ultima città giungono sospetti sinistri in merito a un’altra donna uccisa, la studentessa coreana Jong-Ok Shin, trucidata il 12 luglio 2002. Barnett era invece stata uccisa il 12 novembre 2002, Claps il 12 settembre 1993 e il suo corpo ritrovato solo nel 2010, nel sottotetto della chiesa di Potenza. Il 12 maggio 2004 Restivo era stato filmato in un parco inglese mentre si muoveva furtivo ed effettuava gesti insoliti, come acquattarsi all’improvviso all’arrivo di una donna o cambiarsi una maglietta, indossandone poi una identica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Danilo Restivo e dubbi del fratello di Elisa Claps sull'omicidio Shin Danilo Restivo, l'ombra dell'assassino di Elisa Claps dietro un femminicidio del 2002 in GbDanilo Restivo, sospettato dell’omicidio di Elisa Claps, viene collegato anche a un femminicidio avvenuto nel Regno Unito nel 2002, probabilmente a causa di nuovi elementi emersi nelle indagini. Danilo Restivo e il femminicidio di Jong Oki Shin, perché per Gildo Claps potrebbe essere il killerDanilo Restivo è sospettato di aver ucciso Jong Oki Shin, un fatto che potrebbe riaprire il caso di Gildo Claps. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Danilo Restivo e il femminicidio di Jong Oki Shin, perché per Gildo Claps potrebbe essere il killer; Non solo Elisa Claps: spunta il nome di Danilo Restivo dietro un altro femminicidio in Regno Unito; Il Fantasma di Danilo Restivo: nuovi dubbi sul caso Jong-Ok Shin; ? Gb, l’ombra di Danilo Restivo dietro un femminicidio del 2002. Danilo Restivo e il femminicidio di Jong Oki Shin, perché per Gildo Claps potrebbe essere il killerDanilo Restivo è il killer di Jong Oki Shin? Gildo Claps ha pochi dubbi: perché il caso della studentessa potrebbe essere riaperto dopo 24 anni ... virgilio.it Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra, riaperto un cold caseDanilo Restivo potrebbe finire nuovamente sotto i riflettori: nel Regno Unito si indaga su un altro femminicidio dopo Heather Barnett e Elisa Claps ... virgilio.it “Preferisco uscire di galera con una bara, che confessare un delitto che non ho commesso”. Omar Benguit detenuto da oltre vent’anni per l’omicidio di Jong-Ok Shin a Bournemouth nel 2002, per cui fu sospettato anche Danilo Restivo, filmato mentre si appost facebook Gb, "l'ombra di Danilo Restivo dietro un femminicidio del 2002" #danilorestivo x.com