Daniele Gaglianone ritorna ad AstraDoc | al Cinema Astra doppio appuntamento con Cumpartia e i corti di Fuori Campo

Daniele Gaglianone torna ad AstraDoc dopo aver diretto “Cumpartia”, un film che affronta i problemi delle comunità emarginate. La causa di questo ritorno è l’interesse crescente per i temi sociali nel cinema documentaristico. Venerdì 20 febbraio, al Cinema Astra di Napoli, dalle 20, si terrà una serata dedicata al suo lavoro, con proiezioni di “Cumpartia” e di cortometraggi di Fuori Campo. Durante l’evento, ci saranno anche incontri con alcune realtà del sociale, offrendo un’occasione per conoscere più da vicino il mondo dietro le quinte.

Venerdì 20 febbraio a Napoli, dalle ore 20: ospiti in sala, proiezioni e incontro con le realtà del sociale La XVI edizione di AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale entra nel vivo con un appuntamento speciale che unisce cinema d'autore, formazione e impegno sociale. Venerdì 20 febbraio 2026, al Cinema Astra di Napoli (via Mezzocannone), la rassegna curata da Arci Movie accoglie il ritorno di uno dei nomi più autorevoli del documentario italiano: Daniele Gaglianone, in sala per presentare "Cumpartia", film premiato al Festival dei Popoli 2025 con la menzione speciale al regista. Accanto alla proiezione del documentario, AstraDoc ospita anche la presentazione dei lavori nati da "Fuori Campo – Filmmaker per il sociale", residenza artistica di Arci Movie realizzata con il sostegno di MiC e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea".