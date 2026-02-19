Daniele Di Stefano | Ho dato tutto quello che avevo pensavo che con quel tempo sarei andato a medaglia

Daniele Di Stefano ha corso i 1500 metri nello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e si è piazzato quinto. Il pattinatore italiano ha dichiarato di aver dato tutto quello che aveva, sperando di conquistare una medaglia con il suo stile deciso. Durante la gara ha mantenuto un ritmo intenso fin dall'inizio, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di un piazzamento fuori dal podio. La sua prestazione è stata molto applaudita dal pubblico presente, che lo ha incoraggiato fino all'ultimo giro.