Dammi 50 euro per chi comanda a Ponticelli Arrestato 37enne vicino al clan De Martino XX

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Ponticelli dopo aver chiesto 50 euro a chiunque volesse parlare con i vertici del clan “De Martino XX”. La richiesta, fatta davanti a un bar del quartiere, ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che lo hanno fermato subito dopo. L’uomo, considerato vicino al gruppo criminale, è ora accusato di estorsione e di aver tentato di controllare le attività illecite locali. L’arresto si inserisce in un’operazione più ampia contro la criminalità organizzata nel quartiere.

L'uomo è gravemente indiziato in ordine al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini hanno consentito di acquisire nei confronti dell'indagato gravi indizi di colpevolezza poiché identificata attraverso l'analisi di sistemi di videosorveglianza e l'individuazione personale da parte della persona offesa. Tali elementi hanno portato la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli a ritenere l'indagato gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, disponendone il fermo e la traduzione in carcere presso la Casa Circondariale di Napoli "Poggioreale".