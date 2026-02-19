Dall'Inter al Barcellona, il colpo di gennaio è servito

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale del calciomercato con un giocatore dell’Inter che potrebbe finire al Barcellona per la seconda parte di campionato. Sono ore calde per quello che riguarda le trattative con il Barcellona che guarda in casa nerazzurra per rinforzare la propria rosa. Dall’Inter al Barcellona a gennaio (Ansa Foto) – tvplay.it Il Barcellona cerca rinforzi per la seconda parte di campionato e avrebbe individuato in un giocatore dell’Inter il possibile rinforzo da mettere a disposizione di Flick per la seconda parte di stagione. I catalani sembrano essere pronti ad un colpo da chiudere a stretto giro di posta con l’Inter disposta a parlarne. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Flop di Cancelo al Barcellona dopo il no all’Inter: c’è il commento di Ciccio ValentiNon se la sta passando bene l'esterno portoghese tornato al Barcellona dopo il rifiuto all'Inter: il commento di Valenti. golssip.it

Inter, Thuram al Barcellona: Marotta ha individuato l’eredePer il momento l’Inter non ha ancora sciolto le riserve su chi cedere in estate. Dumfries è il candidato principale, ma attenzione anche alla possibilità di una partenza di Thuram visto che ... calciomercatonews.com

Giusto per ricordarvi che una pletora di geni, capeggiati da un tifoso del Foggia, è riuscita a sostenere che l'Inter si sia fatta fare il calendario su misura dall'ex team manager Butti x.com

Il trasferimento di Alessandro Bastoni dall'Atalanta all'Inter (2017) è finito al centro di indagini sulle plusvalenze per presunte operazioni anomale. L'affare da 31 milioni di euro ha incluso lo scambio di giovani (Carraro, Guelfi, Bettella) valutati 19,5 milioni, solle - facebook.com facebook