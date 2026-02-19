Dalle Fiji seguendo il sole del Professore

Il Professore ha deciso di aspettare dieci anni prima di ricordare un episodio importante, scegliendo di farlo lontano dal clamore e dalla fretta di dover parlare subito. Questa scelta ha permesso di riflettere e di condividere il ricordo con calma, senza pressioni esterne. Dalle Fiji, sotto il sole caldo, ha raccontato come questa pausa abbia dato profondità al suo racconto. La sua calma e i dettagli che ha aggiunto hanno catturato l’attenzione di chi ascoltava, dimostrando che il tempo può arricchire i ricordi.

Aver dovuto aspettare 10 anni per poterlo ricordare (come lui stesso aveva voluto), lontano dalla smania di chi vuole dire subito la sua con eventi di ogni tipo, è stato vincente. E lo si è capito immediatamente ieri, davanti alla prima testimonianza video dalle isole Fiji, quando Samantha Magick della libreria Baka Books ha letto alcune pagine del Professore, incorniciata da piante rigogliose e con un fior di loto tra i capelli. Era passato da poco mezzogiorno e dal canale YouTube della Fondazione Umberto Eco è partita ' ECO ECO ECO-A World-Wide Talk for Umberto ', padrona di casa Carlotta Eco, maratona lunga 24 ore, tra ricordi, pensieri, letture, musica di tutti coloro – sono oltre 300 i contributi video – che l'hanno conosciuto, dagli amici agli studenti, dagli accademici di tutto il mondo e fino alla comunità di Monte Cerignone, paesino delle Marche e 'buen retiro' di Eco per 40 anni, dove i cittadini si sono dati appuntamento al Bar dello Sport – dove andava e "raccontava barzellette sulle suore polacche" per ricordarlo.