Dalla Regione al Comune | l’ex Alberghiero resta un edificio a rischio
L’ex Alberghiero di Olbia rappresenta un rischio concreto per dipendenti e cittadini. La causa è il suo stato di abbandono, che ha portato al deterioramento della struttura. La Regione ha trasferito l’edificio al Comune, ma finora nessuno ha avviato lavori di messa in sicurezza. Le crepe e le parti sconnesse aumentano la preoccupazione tra chi lavora o vive nelle vicinanze. La situazione resta critica, e nessun intervento è stato ancora programmato per salvaguardare l’edificio e le persone. La questione rimane aperta da mesi.
Ex Alberghiero di Olbia: A Rischio Dipendenti e Cittadini, una Struttura Comunale che Attende Interventi. Olbia, 19 febbraio 2026 – L'ex Alberghiero di Poltu Cuadu, da poco passato al Comune dopo anni di gestione regionale, rappresenta una criticità urgente per la sicurezza di dipendenti pubblici e cittadini. La struttura, che ospita uffici di Abbanoa e il Comando di Polizia Locale, presenta gravi carenze strutturali che richiedono interventi immediati, ma finora non hanno avuto seguito nonostante ripetute segnalazioni. Un Eredità Problematiche: Dalla Regione al Comune. Il passaggio di titolarità dell'ex Alberghiero dalla Regione al Comune di Olbia, avvenuto di recente, non ha risolto le problematiche preesistenti.
