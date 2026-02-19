Dalla Lega contro l’antisemitismo all’universalismo antipalestinese
La Lega ha ufficialmente criticato l’«universalismo» antipalestinese promosso dal governo francese, accusandolo di alimentare tensioni. La presa di posizione nasce dopo che Parigi ha adottato misure che, secondo la Lega, sfociano in atteggiamenti discriminatori e in un sostegno implicito alle posizioni israeliane. In particolare, alcuni esponenti leghisti hanno evidenziato come tali politiche possano favorire l’isolamento dei palestinesi e aumentare le tensioni nel Mediterraneo. La discussione si accende anche sui social, dove si cercano nuove alleanze contro questa linea.
Il decreto Parigi contro Francesca Albanese: applica subito la norma proposta a ottobre dalla parlamentare Yadan, approvata il 20 gennaio da destra e macronisti con l'astensione socialista Forse in Italia non si è ancora parlato di un aspetto dell'azione del governo francese contro Francesca Albanese: si può definire il primo caso di applicazione ante litteram della legge sull'antisemitismo proposta il 30 ottobre 2025 dalla deputata Caroline Yadan, accettata in commissione in novembre, discussa e approvata da tutta la destra e dai macronisti e con l'astensione dei socialisti il 20 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Giorno della Memoria, Morrone (Lega): "Impegno totale contro il virus dell'antisemitismo riemergente in Italia"In occasione del Giorno della Memoria, Morrone (Lega) sottolinea l’impegno costante contro l’antisemitismo in Italia.
Giubilei: Sanzioni a Israele Rischio antisionismo e antisemitismo
Antisemitismo, si spacca la destra. Fdi non vuole vietare i cortei propal Il capogruppo Malan firma un emendamento uguale a quelli di Pd e Avs per abrogare l'articolo 3 del testo della Lega, che prevede lo stop alle manifestazioni anche in caso di sospetta pres x.com
Chiedere la fine della guerra e venire accusati di antisemitismo. No, non è una barzelletta e nemmeno un brutto film, è la deriva a cui è appena andata in contro anche l’Italia con l’approvazione del DDL proposto dalla Lega, che punisce chiunque accusi Israel facebook