Dal pronto Cancelliere? Sto guardando un reality alle medaglie rotte | gli altri Giochi | Olimpiadi Bestiali

Il fatto che il protagonista abbia chiamato il Cancelliere mentre guardava un reality show ha fatto scalpore, creando confusione tra i telespettatori. In un momento di relax, ha confuso le notizie sportive con il suo programma preferito, mostrando poca attenzione alle competizioni. La scena si è svolta durante le gare di sci, dove le medaglie sono finite a terra per un errore di valutazione. Questo episodio ha acceso le polemiche sui livelli di concentrazione degli atleti e degli spettatori. La confusione ha coinvolto anche altri eventi delle Olimpiadi invernali.

Vi promettiamo che è l’ultima e che dalla prossima settimana torniamo ai tizi che lanciano biciclette in campo e palloni fuori, ma ora beccatevi questa nuova Dom Best versione Olimpiadi Invernali. Non è solo una questione di medaglie (che pure meritano). Dietro le quinte dei Giochi italiani si sta consumando un’Olimpiade parallela fatta di equivoci diplomatici, equivoci sentimentali, medaglie che si rompono e furti improbabili. Il bidet è solo la punta di un iceberg fatto di ghiaccio e imbarazzo. “Pronto, Cancelliere? Scusa, sto guardando un reality” Il premio “Priorità nella vita” va senza dubbio a Max Langenhan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

