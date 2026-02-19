Dal libro alle testimonianze degli ultras | una serata in ricordo di Federico Aldrovandi
Federico Aldrovandi è morto nel 2005 a 18 anni dopo aver subito un fermo di polizia. La causa dell’incidente è stata una compressione troppo forte durante l’arresto, che ha portato all’asfissia. Domenica 22 febbraio, alle 17:30, al Cisim di Lido Adriano, il gruppo Ravenna 1913 organizza una serata dedicata al suo ricordo. L’evento include la presentazione di un libro e testimonianze di ultras, per ricordare il giovane studente ferrarese. La serata si concluderà con un momento di riflessione aperto a tutti i partecipanti.
Domenica 22 febbraio, alle 17:30, al Cisim di Lido Adriano il gruppo Ravenna 1913 presenta l'evento "Nel ricordo di Federico Aldrovandi", il giovane studente ferrarese morto a 18 anni, nel 2005, per asfissia posturale in seguito ai colpi ricevuti durante un fermo di polizia.Nel corso della serata.
