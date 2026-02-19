Dal libro alle testimonianze degli ultras | una serata in ricordo di Federico Aldrovandi

Domenica 22 febbraio, alle 17:30, al Cisim di Lido Adriano il gruppo Ravenna 1913 presenta l’evento "Nel ricordo di Federico Aldrovandi", il giovane studente ferrarese morto a 18 anni, nel 2005, per asfissia posturale in seguito ai colpi ricevuti durante un fermo di polizia.Nel corso della serata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: 'Cerchi nell’acqua', all’Arci Bolognesi arriva una serata omaggio in ricordo di Paolo Benvegnù

Leggi anche: "Come diventare ricchi e famosi da un momento dall'altro": alle Muse lo spettacolo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quei biscotti che mi hanno fatto diventare bambina: l’affido nelle parole di chi lo ha vissuto; Festival del Libro, si parte. Il coraggio delle parole; Cento anni di storia e un solo esemplare al mondo: la Moto Beccaria diventa libro; Emma Nobile, il lavoro e le lotte delle tabacchine nel libro di Pamela Giannone.

giséle pelicot, il libro e la testimonianza che ha scosso la franciadalle prime immagini del caso alla decisione di raccontare tutto in un libro: la testimonianza di gisèle pelicot, la scelta del processo a porte aperte e il percorso verso la riconquista della propria ... notizie.it

Festival del libro, si parte. Il coraggio delle paroleMaratona per i cento anni di Uno, nessuno e centomila e ospiti come . Martina Marchiò e Valentina Mastroianni. Testimonianze di vita e speranza. . msn.com