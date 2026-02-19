Dal 60enne Scifo a Sforza e Gaudino | quando i paisà fecero sognare

Vincenzo Scifo, nato in Sicilia e paragonato a Rivera e Platini, ha lasciato il segno nel calcio italiano negli anni Ottanta e Novanta. La sua carriera ha portato entusiasmo tra i tifosi di Inter e Torino, dove ha giocato con alterne fortune. Figlio di immigrati italiani, ha rappresentato una generazione di “paisà” che ha fatto sognare il pubblico con le sue doti tecniche e il suo stile di gioco. La sua influenza si percepisce ancora oggi tra gli appassionati di calcio. Ora, altri ex calciatori come Sforza e Gaudino cercano di ripercorrere quella strada.

Vincenzo Scifo - che oggi 19 febbraio festeggia i 60 anni - è stato il paisà più talentuoso degli anni 80: giocava un calcio di geometrie pulite, era elegante e compassato e persino nell’acconciatura - il ragazzo si impomatava di gel come il Ralph Macchio di Karate Kid - c’era la volontà di marcare uno stile. Figlio di Agostino e di Alfonsina, siciliani di Aragona, in provincia di Agrigento, che negli Anni 50 - quando le miniere di zolfo avevano chiuso - erano partiti per altre miniere e altre oscurità, verso La Louvière, in Belgio; Vincenzino aveva con il pallone il rapporto confidenziale che i bambini hanno con un orsacchiotto di peluche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

