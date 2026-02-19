Dal 4 luglio una parata di stelle

Il 4 luglio, Hellwatt Festival a Rcf Arena ospiterà Travis Scott, attirando grande attenzione. La kermesse durerà fino al 18 luglio e includerà cinque concerti, tra cui l’attesissimo show di Kanye West il 18 luglio. La line-up presenta artisti internazionali di musica rap ed elettronica, pronti a coinvolgere il pubblico con performance energetic. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, offrendo un’esperienza musicale intensa e coinvolgente per gli appassionati di generi diversi. I biglietti sono già in vendita e l’evento sta attirando molta curiosità.

Completato con Travis Scott il parterre di Hellwatt Festival, a Rcf Arena dal 4 al 18 luglio prossimi, con cinque date – di fatto, includendo a questo punto anche l'evento del 18 con Kenye West – che vedono sul palco rapper e protagonisti della musica elettronica, da tutto il mondo. Si parte sabato 4 luglio con Poison Beatz, Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $Ign, Wiz Khalifa, Lost Frequencies, Martin Garrix. Domenica 5 luglio: Lolita, Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, The Chainsmokers, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Dj Snake. Il dj reggiano Benny Benassi, Clean Bandit, Alok, Swedish House Mafia saranno di scena sabato 11 luglio.