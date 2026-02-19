Dal 2021 l' ex trapper ha intrapreso una carriera solista fatta di brani che raccontano disagio e dolore

Nel 2021, Chiello ha deciso di abbandonare il mondo del rap per dedicarsi alla carriera solista, scrivendo canzoni che parlano di sofferenza e solitudine. La sua musica riflette le difficoltà vissute e il bisogno di esprimere emozioni profonde. Dopo aver riscosso successo come ospite a Sanremo 2025, si prepara ora a tornare come protagonista assoluto nel festival del 2026. La sua presenza sul palco suscita grande curiosità tra i fan e gli appassionati di musica italiana.

T ra le voci più distintive e amate della nuova scena italiana, Chiello calcherà da protagonista il palco di Sanremo 2026 dopo l'acclamata partecipazione dello scorso anno come ospite nella serata delle Cover insieme a Rose Villain. Il cantante sarà in gara con il brano Ti penso sempre, canzone che esplora fragilità e solitudine dell'essere umano.