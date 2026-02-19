Daily Crown | a 10 anni Elisabetta si preoccupava per gli altri e disegnava benissimo

Il nome di Elisabetta si lega a un gesto di grande tenerezza quando aveva solo 10 anni. In una lettera indirizzata alla governante Beatrice Stillman, scriveva con attenzione ai bisogni degli altri e degli animali, dimostrando già una sensibilità rara. Quel messaggio, scritto nella Royal Lodge, rivela come la futura regina si preoccupasse sinceramente delle persone che le stavano intorno e amasse disegnare. Quel piccolo gesto, che ancora oggi si conserva, mostra il carattere gentile e premuroso di Elisabetta.

Londra, 19 feb. (Adnkronos) - Parole piene di affetto, di considerazione per persone e animali, mostrano la sensibilità che a 10 anni aveva la futura regina Elisabetta, quando scrisse una lettera alla sua governante alla Royal Lodge, Beatrice Stillman. Ma non solo: la missiva ritrovata in un baule dagli eredi della dipendente della famiglia reale porta alla luce le qualità artistiche della bambina. Non solo non è presente alcuna cancellatura ed errore di ortografia, ma i disegni sono bellissimi, le proporzioni dei personaggi ritratti perfette. Stimato a 4.500 euro, il documento sarà messo all'asta il 27 febbraio presso Hansons Auctioneers a Penshurst, nel Kent.