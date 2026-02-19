Dai Nodi di Salute alle Reti Sociali | Rimini costruisce comunità più inclusive

Il Comune di Rimini ha annunciato che dal 3 marzo partiranno gli incontri pubblici delle Reti Sociali, collegandoli ai Nodi Territoriali di Salute. La decisione nasce dall’esigenza di rafforzare i legami tra cittadini e servizi locali. Durante gli incontri, verranno analizzate le esigenze della comunità e proposte soluzioni concrete. Questi eventi puntano a coinvolgere attivamente i residenti, migliorando la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Le prime riunioni si terranno nei quartieri già interessati dai Nodi di Salute.

Dal 3 marzo prenderà avvio il percorso delle Reti Sociali, con i primi incontri pubblici nei territori in cui sono già attivi i Nodi Territoriali di Salute. È un passaggio importante per costruire comunità più attente ai bisogni di salute e alle situazioni di fragilità. Le reti ascoltano i bisogni delle persone, individuano fragilità e costruiscono risposte condivise con cittadini e servizi. Ogni rete è supportata da un operatore di microzona e da un referente comunale, in collegamento diretto con i servizi socio-sanitari. “Le Reti Sociali sono uno strumento che rafforza il legame tra cittadini e servizi, permettendo di intercettare più rapidamente i bisogni di salute e le situazioni di fragilità.🔗 Leggi su Riminitoday.it

