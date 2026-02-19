Da La notte degli Angeli Voci di pace mille euro alla Caritas

Durante la serata “La notte degli Angeli”, un evento dedicato alla solidarietà, è stato donato un assegno di mille euro alla Caritas diocesana. La somma è stata consegnata al diacono Mario Idda, responsabile della struttura, da parte dei partecipanti che hanno raccolto fondi attraverso donazioni e iniziative sul posto. La serata ha coinvolto numerose persone, con musica e testimonianze di volontari, e si è conclusa con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà della zona. La cifra raccolta rappresenta un contributo importante per le attività della Caritas.

È stato consegnato un assegno di mille euro al diacono Mario Idda, direttore della Caritas diocesana, frutto della serata "La notte degli Angeli. Voci di pace" svoltasi il 1° novembre al teatro President di Piacenza. Sono destinati attraverso la Caritas italiana a sostegno dei cristiani di Terra Santa, fortemente penalizzati nelle loro attività economiche dal conflitto tra Israele e Hamas, e della popolazione ucraina coinvolta nel conflitto con la Russia. L'iniziativa, presentata dalla giornalista di Telelibertà Nicoletta Marenghi, ha visto protagoniste alcune corali: il Coro della Scuola Giovanni Paolo II diretto da Susan Bortolotti, il Coro delle campanelle, formazione canora ucraina diretta da Natalija Kampo, i Tasti Neri, diretti da Caterina Granelli, il Coro Voci Bianche Piacenza diretto da Giorgio Ubaldi e la Schola cantorum di Podenzano diretta da Edoardo Mazzoni.